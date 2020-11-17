مدير «البحوث الإفريقية»: حرب تيجراى وحكومة إثيوبيا مرشحة لـ«دارفور» جديدة



وأشار «شبانة» إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا، أبى أحمد، يقول إنه يتبع سياسة الإصلاح ومحاربة الفساد ويحاول استبدال الحرس القديم بقيادات جديدة وإنشاء حزب جديد، هو حزب «الرخاء» الذى يقوم على أنقاض الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، الحزب الحاكم منذ عام ١٩٩٠، مع استبعاد جبهة تحرير تيجراى، وهذا هو الصدام الأول بينهما فقد كانت الجبهة تتولى السلطة منذ ١٩٩١.



وأوضح أن السبب الثانى للصدام هو تأجيل الانتخابات، فقد كان مقررًا عقدها فى أغسطس ٢٠٢٠ لكن تأجلت بسبب فيروس كورونا، والأمر الآخر للخلاف أن حكام تيجراى اتجهوا لإجراء انتخابات فى الإقليم لم تعترف بها الحكومة، ووقع الصدام السياسى ثم الاشتباكات المسلحة بين الحكومة والجبهة.



وأكد أن أبى أحمد يتمنى أن يكون الصراع الحالى حربًا قصيرة سريعة تؤتى ثمارها ويشترط لوقفها نزع سلاح تيجراى واستسلامهم والقبض على قيادات تيجراى ومحاكمتهم واستعادة الشرعية، فيما يصر حاكم تيجراى على إقامة انتخابات تأتى بسلطة انتقالية تدير الانتخابات فى عموم البلاد وهو ما يرفضه أبى أحمد.



واعتبر «شبانة» أن الاتحاد الإفريقى لا يملك أكثر من الوساطة الناعمة فى هذا الصراع، وحتى الوساطة الدولية اقتصرت على دعوات ضبط النفس، فقد حاول رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك التوسط، لكن إقليم تيجراى رفض الأمر، أما أوغندا فتتوسط الآن بين الطرفين بشكل غير مباشر للوصول إلى اتفاق سلمى ينهى الصراع.



وأكد الخبير فى الشأن الإفريقى أن هذا النزاع سيتسع أكثر لأنه طال إقليم أمهرة، وأسمرة عاصمة إريتريا، فقد طالت صواريخ تيجراى الجانبين، وربما يتسع الصراع إذا تحركت ميليشيات أخرى تابعة لجبهة تحرير أوجادين أو إقليم الصومال الإثيوبى وكذلك فى إقليم أمهرة، وهذه التحركات موازية للتيجراى ما يعنى انتفاض القوميات فى إثيوبيا. وأضاف: «هذا الصراع سيؤثر على السودان، لأنه يستقبل موجات لاجئين تقدر بالآلاف وستزيد الأيام المقبلة مع اشتداد الصراع، والسودان أخلاقيًا لا يمكنه منع هذه الموجات، والصومال ستتأثر أمنيًا لأن إثيوبيا سحبت ثلاثة آلاف جندى ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال، كذلك ستتأثر استثمارات دول الخليج العربى فى إثيوبيا».



وأكد أنه لا توجد شواهد على وجود تدخل إماراتى فى الصراع بدعم تيجراى، وأن الإعلام القطرى هو من روج لهذا الادعاء للوقيعة بين الإمارات وإثيوبيا.



وقال: «أتوقع استمرار الصراع لفترة، لأن كل طرف يصر على تحقيق مكاسب للاستفادة منها على مائدة التفاوض، لذلك ليست هناك نهاية وشيكة لهذه الصراع، وإذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار سيكون هشًا لأنه لن يعالج جذور الصراع الحقيقية، وإنما يواجه أعراضه فقط».



قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الصراع الدائر حاليًا فى إثيوبيا بين الحكومة وسلطات إقليم تيجراى، مرشح ليتحول إلى «دارفور جديدة»، وستكون له تداعيات إقليمية ودولية وليست فقط محلية.وأضاف «شبانة»، لــ«الدستور»، أن إثيوبيا تشهد فى الوقت الراهن صراعًا بين الحكومة المركزية وسلطات إقليم تيجراى شمالى البلاد، نتيجة الصدام والخلاف على بعض المسائل المتعلقة بإدارة الحياة السياسية.