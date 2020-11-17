شذا الخطيب تقرأ في رواية «أنثى العابد.. الرقص سيرة حياة» على قناة «الأعلى للثقافة»

في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"وضمن برنامج "اقرأ معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تقدم لكم شذا الخطيب – اليمن، قراءة في رواية "أنثى العابد.. الرقص سيرة حياة"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الحالي.وشذا الخطيب كاتبة روائية يمنية، وتقيم في السعودية منذ صغرها وهي من مواليد عدن، 1975، وتخرجت في جامعة البنات الأردنية والتي تعرف حاليا باسم جامعة البتراء عام 1998 وخلال عشرة أعوام عملت في تخصصها الأكاديمي وفي عام 2009 قررت التفرغ للكتابة وساعدها تخصصها المهني على ذلك في فهم سلوك الآخرين ونفسياتهم ودراستها بطريقة مكنتها من استيعاب كل أنماط المجتمع، فصورت في كتاباتها تجارب إنسانية عديدة منها واقعية ومنها خيالية لكن بأسلوبها استطاعت أن تجذب القراء وكأنها كتبت عنهم لما لها القدرة على التوغل اثناء طرحها لقلوب الآخرين ولامست مشاعرهم وفكرهم.أصدرت عام 2012 أول رواية لها بعنوان الزنبقة السوداء بإشراف دار الفكر العربي المصرية، وفي عام 2013 نشرت ثاني رواية لها بعنوان أوراق رابعة كذلك عبر دار الفكر العربي المصرية، وأيضا رواية ابنة الريح عن دار سما الكويتية في نفس العام، وفي عام 2017 أصدرت عملها السادس بعنوان سنوات الوله (سنوات الحب والحرب ما بين المذبحة والحزم).