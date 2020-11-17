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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«سينرجى فيلمز» تطرح «خان تيولا» قريبًا.. و«موسى» بداية العام المقبل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:07 م
خان تيولا
خان تيولا
محمد قدرى
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تجهز شركة «سينرجى فيلمز» للإنتاج السينمائى فيلم الخيال العلمى الجديد «موسى» للعرض مع بداية العام الجديد، بطولة إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج بيتر ميمى.

وانتهى طاقم عمل الفيلم الجديد «خان تيولا» من عمليات المونتاج والمكساج تمهيدًا لطرحه بدور العرض قريبًا، وهو بطولة وفاء عامر ونضال الشافعى ومن إنتاج «سينرجى فيلمز» و«ريد كاربت» وينتمى إلى أعمال الرعب، وبدأت عملية الترويج للفيلم بإطلاق البوستر الرسمى له، تمهيدًا لإطلاق البرومو التشويقى.

ووضعت «سينرجى فيلمز» خطة لطرح عدد من الأفلام السينمائية بشكل متتابع على مدار العام، تجمع كل الألوان السينمائية، وتضم عددًا كبيرًا من النجوم الكبار والشباب.

وطرحت الشركة خلال الأشهر الماضية فيلم «الغسالة» وهو فيلم يجمع بين الفانتازيا والكوميديا، بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، وأتبعت ذلك بفيلم «الصندوق الأسود» بطولة منى زكى، وحقق مردودًا جيدًا فى شباك التذاكر المصرى، وخلال الأيام القليلة الماضية طرحت الشركة فيلمها الكوميدى «عفريت ترانزيت» بطولة الثلاثى بيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحى.
وتستمر الخطة خلال الفترة المقبلة مع عودة السينمات للعمل بكامل طاقتها، حيث تحضر الشركة لإطلاق مجموعة من الأفلام الضخمة منها «كيرة والجن» بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، و«العارف» و«عودة يونس» وهما من الأفلام الضخمة للغاية، بالإضافة إلى عدد آخر من الأعمال.

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