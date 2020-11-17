البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصرى

وقع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء مهندس أ.ح. عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بروتوكول تعاون لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بحضور ورعاية وزير الزراعة السيد القصير.وشهد مراسم التوقيع سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وصالح الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة تنمية الريف المصري الجديد.وأكد علاء فاروق حرص البنك الزراعي المصري على تقديم كل أوجه الدعم بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة تنمية الريف المصري الجديد للمساهمة في نجاح مشروع المليون ونصف المليون فدان، انطلاقًا من الدور القومي الذي يقوم به البنك لتحقيق الأهداف التنموية للوطن، خاصة فيما يتعلق بتمويل القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به والتصنيع والاستثمار الزراعي وخلق فرص العمل للشباب والخريجين، خاصة أن مشروع استصلاح أراضي المليون ونصف المليون فدان يعتبر من أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليكون إحدى ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية واستعادة مصر لمكانتها كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وسد الفجوة الغذائية.وأشار إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ سياسات البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأوضح أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيقوم البنك الزراعي المصري، وفى إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، بتقديم كل أنواع التمويل لجميع الأنشطة الزراعية وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، علاوة على تمويل شراء معدات الميكنة الزراعية ونظم الري الحديث ومحطات الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات الإنتاج.وأكد علاء فاروق أن تمويل المستفيدين بالمشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان سيسهم بشكل كبير في تيسير عوامل النجاح لهذا المشروع القومي الذي يستهدف خلق مجتمعات زراعية متكاملة في مناطق المغرة وغرب المنيا وامتدادها والفرافرة القديمة ومنطقة أبار توشكى والطور وغيرها من مناطق المشروع، علاوة على ما سيحققه من خلق فرص عمل جديدة للشباب.