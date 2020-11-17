خطة طوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية استعدادًا لطوارئ كورونا

أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أهمية الاستعداد لمواجهة أي طوارئ، ومتابعة تجهيزات المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة؛ تحسبًا لأى زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس ووضع خطة عمل لمواجهة أى ظرف طارئ في ظل تطورات جائحة كورونا.ويجتمع بصفة دورية الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية بمديري المستشفيات والمسئولين لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الخاصة بالتشغيل، واستعجال توريد ما تم طلبه من نواقص من هيئة الشراء الموحد، وكذلك التأكد من توافر مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.وشدد عميد الكلية خلال الاجتماع اليوم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المستشفيات الجامعية سواء العاملين أو المرضى المترددين ومرافقيهم.حضر الاجتماع الدكتور أحمد القرش، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور سامي الدحدوح، مدير المستشفي التخصصي والعلاج الفندقي، والدكتور فؤاد زناتي، مدير عام الخدمات الطبية، والدكتورة هاجر العجيزي، مدير مستشفى الأورام، والدكتور أحمد سعيد منصور، مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور هيثم بدر، مدير العيادات الخارجية.