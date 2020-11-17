11866 إجمالي إصابات كورونا في الكونغو الديمقراطية

سجّلت الكونغو الديمقراطية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11866.وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 322 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.