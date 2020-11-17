11866 إجمالي إصابات كورونا في الكونغو الديمقراطية
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:32 م
وكالاتطباعة
سجّلت الكونغو الديمقراطية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11866.
وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 322 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 322 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.