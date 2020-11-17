1245 إصابة جديدة بكورونا في جنوب إفريقيا

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 752 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20314 حالة وفاة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

سجلت جنوب إفريقيا 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و73 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.