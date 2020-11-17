المكسيك: إصابات كورونا تصل لأكثر من مليون والوفيات 98 ألفًا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 1.01 مليون إصابة حتى السابعة والنصف من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي لمكسيكو سيتي، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 98 ألفا و861 حالة، وتعافى 754 ألفا و200 شخص من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، ومر نحو 37 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.