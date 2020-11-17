الأنبا يوسف أبوالخير يلتقي مجمع كهنة إيبارشية سوهاج

التقى الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لشئون إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بمجمع كهنة الإيبارشية.دار اللقاء حول كيفية النهوض بالكنيسة في الفترة القادمة، وذلك من خلال عنصرين أساسيين: "أولهما العنصر الإلهي، فالله يقود الكنيسة ويدبرها بعمل الروح القدس، ونحن- العنصر البشري- يستخدمنا الله، رغم ضعفنا لمخططه الإلهي فيعمل بنا".كما تطرق الحديث إلى "ضرورة السعي وراء الرسالة، بفضل عمل الروح القدس فينا، لنحمل بشرى الخلاص للجميع، كما يقول الكتاب المقدس:"يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.'"تضمن اللقاء الاحتفال بالتذكار السابع عشر للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا يوسف أبوالخير.