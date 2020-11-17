أكثر من 15 مليون إصابة بكورونا في أوروبا

أحصي رسميا أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا منذ ظهوره للمرة الأولى في القارة بداية 2020، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات السلطات الصحية الثلاثاء في الساعة 18،15 ت غ.وتشكل دول القارة الـ52 المنطقة الأكثر تضررًا في العالم على صعيد الإصابات، تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي (12،1 مليون إصابة) وآسيا (11،5 مليونا).وفي حصيلة إجمالية، أحصي أكثر من 55 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم منذ بدء تفشي الوباء.