صحة اتحاد المستثمرين: 213 لقاحًا لكورونا تجريه شركات متعددة حول العالم

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك أكثر من 213 لقاحًا لفيروس كورونا تجريه شركات متعددة حول العالم، منها شركة "فايزر" بالتعاون مع شركة بايو ان تيك الأمريكية التي أعلنت اكتشاف لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن تلك الشركات بدأت في اكتشاف لقاح جديد منذ بداية الجائحة محققين نتائج لا بأس بها.وقال حافظ في تصريح لـ"الدستور"، إن نسبة نجاح هذا اللقاح على الأصحاء متوقع نجاحها بنسبة تتراوح بين 70% إلى 75%، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن مصر تجري تصنيع لقاح صيني في مصر، وروسيا ايضًا تجري تصنيع لقاح جديد للوقاية من كورونا.وتابع رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر استطاعت صنع لقاح وتوفير عدد لا بأس به من الجرعات وجارٍ تجربته قريبًا على المتطوعين الأصحاء.