تفاصيل أول اتصال بين نتنياهو وبايدن

تحدث جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، مع بنيامين نتيناهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ إعلان فوز الأول بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.وقال مكتب نتنياهو، في بيانه: "أكد الجانبان على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التحالف القوي بين واشنطن وتل أبيب، والحاجة إلى عقد لقاء قريب بينهما، من أجل مناقشة العديد من القضايا المطروحة"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بايدن أكد التزامه العميق تجاه إسرائيل وأمنها، فيما أوضح نتنياهو العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأنها ركيزة أساسية في أمن تل أبيب وسياستها.وتحدث بايدن، اليوم الثلاثاء، إلى رؤوفين ريفلين، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، والذي هنأه على فوزه في الانتخابات الأمريكية، قائلا: "صداقتنا تكمن في القيم الأساسية التي تعلو سياسة الحزب".