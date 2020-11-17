زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

روت آخر زوجة ارتبط بها «سفاح الجيزة»، وتدعى «مى»، كواليس ٩ أشهر قضتها زوجةً لهذا المجرم، قبل اكتشاف أمره وسقوطه فى قبضة العدالة، موضحة أنه كان يعاملها بلين وطيبة، وكان كل أفراد أسرتها يثقون فيه، ولم تكن تتوقع أن يكون بكل هذا الإجرام.وأضافت «مى» أنه تعرف عليها من خلال والدها، الذى ربطته صداقة به أثناء الصلاة فى الجامع، حيث قدم نفسه له على أنه مهندس كهرباء، وفى أول مرة جاء إلى منزل الأسرة كان بمفرده، وفى الثانية جاء مع خالته، وقال إنه سيأتى فى المرة المقبلة مع خاله، واكتشفت فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أقاربه، مشيرة إلى أنه كان متعجلًا على إتمام الزواج وأصر على أن يأتى بمأذون من طرفه.وذكرت أنها أجهضت حملها من «قذافى» ٣ مرات، واكتشفت أنها كانت تفقد جنينها بمجرد حدوث الحمل، بسبب أطعمة وعصائر وحلوى كان يحضرها لها، قائلة: «كان بيجبيلى حاجات من بره، حلويات وعصاير وأكل جاهز، وكان بيجبرنى إنى آكله مخصوص أول ما يعرف إنّى حامل، وعرفت إنه كان بيحطّلى حاجات فى الأكل تجهضنى».وقالت إنها فى يوم القبض عليه فى ١١ مايو، حاولت التواصل معه لكنها لم تستطع، مضيفة أنه اتصل بها هاتفيًا وأخبرها أنه ذهب إلى القاهرة، لكنها لم تطمئن للوضع.ولفتت إلى أنه كان يتواصل معها يوميًا من داخل محبسه، لكنه كان يعطيها مبررات مختلفة، حتى أخبرها أن أشخاصًا ورطوه فى جريمة وتم حبسه، وكان حديثه متناقضًا حتى علمت بحبسه فى جرائم كثيرة.ولفتت إلى أن السكرتيرة الخاصة به أرسلت لها أوراقًا و٧ بطاقات شخصية له، قدمتها لقسم سيدى جابر، واكتشفت منها أنه تزوجها ببطاقة مزيفة، وكان عقد الشقة التى تسكن فيها ببطاقة مزيفة أخرى.وقالت إنه أخبرها أن الشقة التى تسكنها تمليك، مضيفة: «رابع يوم من اختفائه، البواب قال لى إنها إيجار، وأعطانى صاحب الشقة عقدًا باسم محمد مصطفى أحمد محروس، ومن هنا اكتشفت إنى متجوزة نصاب، وشكيت إن عقد الزواج مزور».وتابعت: «كان شخصًا غامضًا، لكنه خيّر، وأى صلاة يسيب اللى فى إيده ويجرى على الجامع، ويحسّسك إنه بنى آدم طبيعى ومتدين، ورغم ذلك كانت له علاقات جنسية متعددة».