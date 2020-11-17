رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:46 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
طباعة
روت آخر زوجة ارتبط بها «سفاح الجيزة»، وتدعى «مى»، كواليس ٩ أشهر قضتها زوجةً لهذا المجرم، قبل اكتشاف أمره وسقوطه فى قبضة العدالة، موضحة أنه كان يعاملها بلين وطيبة، وكان كل أفراد أسرتها يثقون فيه، ولم تكن تتوقع أن يكون بكل هذا الإجرام.
وأضافت «مى» أنه تعرف عليها من خلال والدها، الذى ربطته صداقة به أثناء الصلاة فى الجامع، حيث قدم نفسه له على أنه مهندس كهرباء، وفى أول مرة جاء إلى منزل الأسرة كان بمفرده، وفى الثانية جاء مع خالته، وقال إنه سيأتى فى المرة المقبلة مع خاله، واكتشفت فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أقاربه، مشيرة إلى أنه كان متعجلًا على إتمام الزواج وأصر على أن يأتى بمأذون من طرفه.
وذكرت أنها أجهضت حملها من «قذافى» ٣ مرات، واكتشفت أنها كانت تفقد جنينها بمجرد حدوث الحمل، بسبب أطعمة وعصائر وحلوى كان يحضرها لها، قائلة: «كان بيجبيلى حاجات من بره، حلويات وعصاير وأكل جاهز، وكان بيجبرنى إنى آكله مخصوص أول ما يعرف إنّى حامل، وعرفت إنه كان بيحطّلى حاجات فى الأكل تجهضنى».
وقالت إنها فى يوم القبض عليه فى ١١ مايو، حاولت التواصل معه لكنها لم تستطع، مضيفة أنه اتصل بها هاتفيًا وأخبرها أنه ذهب إلى القاهرة، لكنها لم تطمئن للوضع.
ولفتت إلى أنه كان يتواصل معها يوميًا من داخل محبسه، لكنه كان يعطيها مبررات مختلفة، حتى أخبرها أن أشخاصًا ورطوه فى جريمة وتم حبسه، وكان حديثه متناقضًا حتى علمت بحبسه فى جرائم كثيرة.

ولفتت إلى أن السكرتيرة الخاصة به أرسلت لها أوراقًا و٧ بطاقات شخصية له، قدمتها لقسم سيدى جابر، واكتشفت منها أنه تزوجها ببطاقة مزيفة، وكان عقد الشقة التى تسكن فيها ببطاقة مزيفة أخرى.

وقالت إنه أخبرها أن الشقة التى تسكنها تمليك، مضيفة: «رابع يوم من اختفائه، البواب قال لى إنها إيجار، وأعطانى صاحب الشقة عقدًا باسم محمد مصطفى أحمد محروس، ومن هنا اكتشفت إنى متجوزة نصاب، وشكيت إن عقد الزواج مزور».
وتابعت: «كان شخصًا غامضًا، لكنه خيّر، وأى صلاة يسيب اللى فى إيده ويجرى على الجامع، ويحسّسك إنه بنى آدم طبيعى ومتدين، ورغم ذلك كانت له علاقات جنسية متعددة».

موضوعات متعلقة

شاب صدمته سيارة بالسلام: السائق لم يكن منتبهًا وفوجئ برؤيتي

إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«أم علي وبيتزا مارجريتا».. سر تسمية أشهر الأكلات بأسماء الحكام

«وقف على خشبة».. كيف ظهر حليم مع صباح في فيلم «شارع الحب»؟

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

شذا الخطيب تقرأ في رواية «أنثى العابد.. الرقص سيرة حياة» على قناة «الأعلى للثقافة»

أحمد سراج: مجموعتي يوم من أيام الوطن.. وخطر الإخوان قادم

3 روايات تتصدر محركات البحث للأديب ثروت أباظة

ظرف صحى طارئ لمى التلمسانى يؤجل مناقشة «الحارة فى السينما المصرية»