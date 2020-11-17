المفوضية الأوروبية تصادق على عقد لتوفير لقاح «كيورفاك» ضد كورونا

صادقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على خامس تعاقد لها يوفر 225 مليون جرعة من عقار (كيورفاك) الأوروبي ضد فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) بمجرد أن يثبت أن اللقاح آمن وفعال ضد الفيروس.وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن العقد يتضمن أيضا خيار طلب 180 مليون جرعة إضافية من اللقاح.وأضاف البيان أن هذا التعاقد يضيف إلى مجموعة واسعة من اللقاحات التي تعتمد على تقنيات مختلفة تشمل تعاقدات مع (استرازينيكا) و(ساوفاي جي اس كي) و(جانسين) و(ان في) و(فايزر بايونتيك) بالإضافة إلى المحادثات الاستكشافية الناجحة مع شركة (موديرنا).وأشار إلى أن محفظة اللقاحات المتنوعة ستضمن أن أوروبا مستعدة تماما لتقديم اللقاح بمجرد ثبوت أن اللقاحات آمنة وفعالة.وشركة كيورفاك هي شركة التكنولوجيا الحيوية الأوروبية ويقع مقرها في المانيا ووقعت مع بنك الاستمثار الأوروبي قرضا ب 75 مليون يورو ( 88 مليون دولار أمريكي) في 6 يوليو الماضي لتمويل تطوير اللقاحات وانتاجها على نطاق واسع.