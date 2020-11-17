رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تصادق على عقد لتوفير لقاح «كيورفاك» ضد كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:10 م
لقاح كيورفاك
لقاح كيورفاك
وكالات
طباعة
صادقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على خامس تعاقد لها يوفر 225 مليون جرعة من عقار (كيورفاك) الأوروبي ضد فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) بمجرد أن يثبت أن اللقاح آمن وفعال ضد الفيروس.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن العقد يتضمن أيضا خيار طلب 180 مليون جرعة إضافية من اللقاح.

وأضاف البيان أن هذا التعاقد يضيف إلى مجموعة واسعة من اللقاحات التي تعتمد على تقنيات مختلفة تشمل تعاقدات مع (استرازينيكا) و(ساوفاي جي اس كي) و(جانسين) و(ان في) و(فايزر بايونتيك) بالإضافة إلى المحادثات الاستكشافية الناجحة مع شركة (موديرنا).

وأشار إلى أن محفظة اللقاحات المتنوعة ستضمن أن أوروبا مستعدة تماما لتقديم اللقاح بمجرد ثبوت أن اللقاحات آمنة وفعالة.

وشركة كيورفاك هي شركة التكنولوجيا الحيوية الأوروبية ويقع مقرها في المانيا ووقعت مع بنك الاستمثار الأوروبي قرضا ب 75 مليون يورو ( 88 مليون دولار أمريكي) في 6 يوليو الماضي لتمويل تطوير اللقاحات وانتاجها على نطاق واسع.

موضوعات متعلقة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 17-11-2020

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

ظرف صحى طارئ لمى التلمسانى يؤجل مناقشة «الحارة فى السينما المصرية»

«صحينا يا سينا» يشعل حماس جمهور مسرح ساحة الهناجر

تعرف على الحكاية العجيبة لتسمية مستشفى الأطفال بـ«أبو الريش»

«هيئة الكتاب» تصدر «دفاعا عن العقلانية» للدكتور جابر عصفور