فعاليات اليوم الثاني للقافلة الإرشادية بزراعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، تواصل القافلة الإرشادية الأولى لهذا العام لكلية الزراعة، برئاسة الدكتور أحمد جلال عميد الكلية استكمال الفعاليات المتعددة والتي تهدف للتوعية الحيوانية والزراعية، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية ورعاية شركة IFT.وتواصلت فعاليات اليوم الثاني للقافلة الإرشادية بقرية طحانوب مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وذلك تحت إشراف أ.د حمدي السيد أستاذ تغذية الحيوان ومنسق الحملة الإرشادية وبالتعاون مع نخبة من أساتذة كلية الزراعة: ا.د نصر البرديني أستاذ الإنتاج الحيواني، ا.د يوسف الكناني أستاذ علوم الأغذية، ا.د عمرو الجزيري أستاذ الإنتاج الحيواني بمعهد البحوث، د. عبد الرحمن يوسف مدرس إنتاج الدواجن، د. صفاء عبد الله الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني، وذلك بحضور كلا من المهندس عصام كمال مدير الإدارة الزراعية بشبين القناطر، المهندس ماهر عبد العاطي مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالقليوبية.واستقبلت القافلة البيطرية والزراعية السيدة د. أمل عبد الفتاح العسيلي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، د. سمير رزق مصطفي مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية ومسئول القوافل بالقليوبية، د. جمال الجالي مدير الإدارة البيطرية بشبين القناطر.وأوضح الأطباء البيطريون أهمية نظافة حظائر الحيوانات وضرورة العناية بالتغذية السليمة، مع مراعاة استخدام الأساليب الحديثة لتربية الطيور والاهتمام بنظافة مكان التربية باستمرار، بالإضافة إلى استخدام أفضل الطرق في إنتاج منتجات الألبان المختلفة، وتم الكشف البيطري على الدواب (الحمير والخيل) وصغار البقر والجاموس باستخدام السونار.