رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-11-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:24 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
طباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 18-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاريث الدولي والمصرف العربي الدولي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك عودة ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 48.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 47.50، وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.26، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، أما في البنك العربي فسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.28.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-11-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك الإمارات دبي الوطني استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 47.80، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.94، وفي بنك وفا التجاري فسجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 48.25، وفي البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.58، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 48.31، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 51.38 جنيه وللبيع 48.20، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 50.98، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.62.

أسعار الدينار الكويتي

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي رالدولي للشراء 51.27 جنيه وللبيع 48.34، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 47.21، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 5139 جنيه وللبيع 47.85، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.41، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.40، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.36.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

17 بلاغًا جديدًا ضد سما المصرى: نيابة أكتوبر تحقق

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

ضربة قاضية لترامب.. المحكمة العليا ترفض الطعن على نتائج بنسيلفانيا

مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 18-11-2020

البرازيل تحافظ على العلامة الكاملة بفوز ثمين على أوروجواة فى تصفيات المونديال

دراسة: لقاح «سينوفاك» لكورونا يستحث استجابة مناعية سريعة

فوز الإكوادور على كولومبيا 6-1 فى تصفيات مونديال 2022

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لفريق «توم توم» بجزويت الإسكندرية

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم

الرافدين تصدر كتاب «إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى»