سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18-11-2020 فى البنوك المصرية
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:24 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 18-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاريث الدولي والمصرف العربي الدولي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك عودة ومصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 48.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 47.50، وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.26، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، أما في البنك العربي فسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.28.
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاريث الدولي والمصرف العربي الدولي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في بنك عودة ومصرف أبوظبي الإسلامي.
سعر الدينار الكويتي اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 48.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 47.50، وفي البنك التجاري الدولي انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.26، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 48.09، أما في البنك العربي فسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.28.