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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بحظر السلاح على ليبيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:14 م
خوسيه ساباديل
خوسيه ساباديل
محمد عمر
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أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الثلاثاء، أن العملية البحرية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي تركز على فرض حظر الأسلحة على ليبيا ومنع تهريب النفط وتوفير التدريب وتعطيل الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يرافقه قائد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط الادميرال فابيو أغوستيني، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (يوبام) بيتر باستيان، وآخرين.

وشدد ساباديل على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وفق بيان لحكومة الوفاق عبر صفحتها على فيسبوك.

من جانبه ثمن السراج ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم المسار السلمي وخيار الانتخابات، مؤكدًا تمسك حكومة الوفاق بالثوابت والمبادئ الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، وصولًا لبناء الدولة المدنية الحديثة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومراقبة الحدود التي يتدفق من خلالها المهاجرين واهمية التنسيق مع دول المصدر.

كما بحث الاجتماع عملية ايريني الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الوفد انها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا وأن العملية تشمل قدرات جوية وأقمارًا اصطناعية لمراقبة المطارات والمهابط ورصد الخروقات الجوية.

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