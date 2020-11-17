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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بيتكوين» تتجاوز 17 ألف دولار

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:53 م
بيتكوين
بيتكوين
وكالات
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قفزت عملة بيتكوين المشفرة فوق 17 ألف دولار اليوم الثلاثاء لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، وأرجع مستثمرون المكاسب إلى الاعتقاد بأنها تتمتع بمزايا مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى بقبول أوسع.

وقفزت بيتكوين، أول وأكبر العملات الرقمية، 4.5 بالمئة إلى 17479 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2018.

وبلغت مكاسب بتكوين هذا العام أكثر من 130 في المئة وهي الآن مرتفعة بأكثر أربعة أضعاف من مستوياتها في مارس.

وكانت بتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19666 دولارا في ديسمبر 2017 بفعل موجة شراء محمومة غذاها مستثمرو التجزئة.

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