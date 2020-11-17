إزالة حواجز وإشغالات بشارع علم الروم في مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، شن حملة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع علم الروم بامتداده عن طريق رجال تحسين البيئة بمجلس المدينة وشرطة المرافق.وأكد «جاب الله» أن الحملة راجعت تراخيص المحال التجارية بشارع علم، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمحال المخالفة بعد التنبيه عليهم أكثر من مرة بعدم إشغال الطريق والأرصفة.وأشار إلى أنه تمت إزالة إشغالات الطريق والبائعة الجائلين والتحفظ على عربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين التي تسبب تكدس السيارات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام المحال التجارية التي تقوم بوضعها، مما يؤدي إلى زحام بشارع علم الروم.وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الأرصفة والطريق للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.