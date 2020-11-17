الأمم المتحدة تقدم 100 مليون دولار لـ7 دول منها إثيوبيا تفاديًا للمجاعة

أعلنت الأمم المتحدة- الثلاثاء- أنها صرفت بصورة عاجلة 100 مليون دولار لمساعدة سبع دول منها إثيوبيا التي ستحصل على 20 مليونًا تفاديًا للمجاعة بسبب وباء كوفيد-19.وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة "لا أحد يجب أن يعتبر المجاعة اثرا جانبيا حتميا لهذه الجائحة".وأضاف: "في حال حصل ذلك فلأن العالم سمح بذلك.. لكن علينا التحرك في الوقت المناسب لإحداث فارق.. حاليا المزيد من الأموال للمساعدة هي السبيل الأسرع والأكثر فعالية لدعم الجهود للوقاية من المجاعة".وأوضح: "في حين أن في العالم كميات كافية من الطعام للجميع تفضي المجاعات إلى موت فظيع" كما أنها "تغذي النزاعات والحروب".ومن المبلغ الذي صرفه الصندوق المركزي للتدخل الطارئ في الأمم المتحدة، سيخصص مبلغ 20 مليون دولار لإثيوبيا و80 مليونا ستوزع على ست دول: أفغانستان (15 مليونا) وبوركينا فاسو (6 ملايين) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (7 ملايين) ونيجيريا (15 مليونا) وجنوب السودان (7 ملايين) واليمن (30 مليونا) وفقا لبيان.