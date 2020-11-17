رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تقدم 100 مليون دولار لـ7 دول منها إثيوبيا تفاديًا للمجاعة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:10 م
مارك لوكوك
مارك لوكوك
وكالات
طباعة
أعلنت الأمم المتحدة- الثلاثاء- أنها صرفت بصورة عاجلة 100 مليون دولار لمساعدة سبع دول منها إثيوبيا التي ستحصل على 20 مليونًا تفاديًا للمجاعة بسبب وباء كوفيد-19.

وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة "لا أحد يجب أن يعتبر المجاعة اثرا جانبيا حتميا لهذه الجائحة".

وأضاف: "في حال حصل ذلك فلأن العالم سمح بذلك.. لكن علينا التحرك في الوقت المناسب لإحداث فارق.. حاليا المزيد من الأموال للمساعدة هي السبيل الأسرع والأكثر فعالية لدعم الجهود للوقاية من المجاعة".

وأوضح: "في حين أن في العالم كميات كافية من الطعام للجميع تفضي المجاعات إلى موت فظيع" كما أنها "تغذي النزاعات والحروب".

ومن المبلغ الذي صرفه الصندوق المركزي للتدخل الطارئ في الأمم المتحدة، سيخصص مبلغ 20 مليون دولار لإثيوبيا و80 مليونا ستوزع على ست دول: أفغانستان (15 مليونا) وبوركينا فاسو (6 ملايين) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (7 ملايين) ونيجيريا (15 مليونا) وجنوب السودان (7 ملايين) واليمن (30 مليونا) وفقا لبيان.

موضوعات متعلقة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

«يانسون صلاح».. 8 فوائد مذهلة لـ«مشروب العزل»

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

ظرف صحى طارئ لمى التلمسانى يؤجل مناقشة «الحارة فى السينما المصرية»

«صحينا يا سينا» يشعل حماس جمهور مسرح ساحة الهناجر

تعرف على الحكاية العجيبة لتسمية مستشفى الأطفال بـ«أبو الريش»

«هيئة الكتاب» تصدر «دفاعا عن العقلانية» للدكتور جابر عصفور