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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطباعات أوباما «الفظة» عن قادة الهند تثير ضجة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:47 م
باراك أوباما
باراك أوباما
وكالات
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سادت حالة من الاضطراب أوساط السياسة الهندية بسبب وصف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قادة البلاد في مذكراته الجديدة التي تحمل عنوان "أرض موعودة".

ويغطي الكتاب، الذي صدر اليوم الثلاثاء، حملة أوباما الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض وفترة ولايته الأولى، والتي زار خلالها الهند عندما كان حزب المؤتمر المعارض في السلطة.

ويحتوي الكتاب على انطباعاته عن رئيس الوزراء، آنذاك، مانموهان سينج، ورئيسة الحزب سونيا غاندي وابنها راهول غاندي.

فيما وصف أوباما سينج بأنه "مهندس رئيسي للتحول الاقتصادي في الهند" و"تكنوقراطي يتمتع بإنكار الذات وقد كسب ثقة الناس ليس من خلال مناشدة عواطفهم ولكن من خلال تحقيق مستويات معيشية أعلى والحفاظ على سمعة مكتسبة عن جدارة بعدم الفساد".

ويقول أوباما إن الوقت الذي أمضاه مع سينج أكد انطباعاته الأولية عنه كرجل "يتمتع بالحكمة واللياقة" على الرغم من أن سينج كان "حذرا في السياسة الخارجية".

ورحب كبار قادة حزب المؤتمر مثل شاشي ثارور بثناء أوباما على سينج.

إلا أن وصف أوباما السلبي لراهول غاندي (50 عاما)، وريث عائلة نهرو- غاندي، هو الذي أثار انتقادات من قادة حزب المؤتمر.

وقال أوباما إن غاندي يبدو "ذكيا وجادا.. بمظهره الجيد الذي يشبه والدته".

وكتب أوباما أنه كان هناك أيضًا "صفة عصبية غير مصقولة فيه، كما لو كان طالبا قد أكمل واجباته الدراسية وكان حريصا على ترك انطباع جيد لدى المعلم، لكنه كان يفتقر في أعماقه إلى الكفاءة أو الشغف لإتقان الموضوع".

ورد السياسيون من حزب المؤتمر وشركائه على التقييم النقدي لغاندي من خلال التشكيك في معرفة أوباما بالهند وتوبيخه على التعليقات "الفظة".

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