إصابة وزيرة الأسرة التركية بكورونا

أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق، اليوم، إصابتها بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد- 19).وقالت سلجوق في تغريدة على حسابها بـ(تويتر) إن نتيجة الفحص الطبي الذي أجرته للكشف عن الفيروس جاءت إيجابية.وأضافت أنها في حالة صحية جيدة وتواصل العلاج بالمنزل متمنية لجميع المرضى الشفاء العاجل.كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن، أمس الإثنين، ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا إلى 11601 حالة والإصابات إلى 417594.