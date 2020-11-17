تركي يعتدي بوحشية على طفل سوري لطلبه شرب الماء (فيديو)

طفل يقال أنه سوري يتعرض للضرب بقسوة من قبل صاحب محل تركي في أوروفا لأنه طلب منه أموال كمساعدة. الفيديو صدمني والله ! pic.twitter.com/IkEDFMi5yc — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) November 16, 2020

تعرض طفل لاجىء للضرب بقسوة من قبل صاحب محل تركي في منطقة أوروفا لطلبه شرب الماء، فيما قال آخرون إنه كان يتسول لشراء الطعام.وذكرت وكالة "ستيب نيوز" السورية، في تقريرها، إن ناشطون سوريون ووسائل إعلام تركية، تداولوا مساء أمس لقطات مصورة التقطتها كاميرات مراقبة يظهر رجل تركي يضرب طفلًا قِيلَ إنه سوري الجنسية في ولاية أورفا جنوبي البلاد.وأظهر الفيديو، طفلين في إحدى شوارع المدينة ليخرج المعتدي من محله ويضرب الطفل بقوةٍ ثم يطرحه أرضا ما جعل الطفل عاجزا عن القيام مجددا لقوة الارتطام بالأرض.فيما أكد سوريون وأصحاب المحلات المجاورة أن الطفل كان يتسول في الشارع، بينما قالت مصادر تركية إن الشرطة ألقت القبض على صاحب المحل، مشيرة إلى أن الطفل اعتاد أن يدخل إلى متجره لكي يشرب الماء فقط.