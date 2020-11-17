«مستقبل وطن» يستحوذ على 34 مقعدًا في الجولة الأولى للانتخابات

شهدت الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، منافسة قوية بين الأحزاب والمستقلين على المقاعد الفردية.ونجح حزب مستقبل وطن على الحصول نصيب الأسد بعد حسمه 34 مقعدًا من أصل 41 تم حسمها من الجولة الأولى في محافظات المرحلة الثانية، وجاءت أسماء المرشحين الفائزين كالتالي: أبانون عزت عزيز معوض، محمد عبد الرحمن راضي، أمين محمد علي مسعود، عمر محمد عمر محمد، محمد مصطفى مصطفى السلاب، مجدى عبد العزيز محمد، جمال فؤاد السيد السيد، أسامة فتحى محمد، عزيز فؤاد عفيفي، عبدالسلام محمود، مجاهد صدقي محمد، أشرف أمين عبدالعليم، عادل صلاح منصور، إبراهيم جميل محمد، كمال الدين شافعي، سمير صبحى عليوه، حافظ شكري حافظ، سليمان عطيوه محمد، محمد السيد محمد سليمان، محمد شديد لبيب الحناوي، شريف فيض الورداني، أحمد إسماعيل محمد، محمد سعيد سليمان الكومي، صفوت وداد مسعد، وائل إبراهيم غريب، أشرف محمود إبراهيم، الطاهر عبد الحميد محمود، سيد حنفي طه، خالد على عبدالله، خالد عبدالحميد عبده، حشمت إسماعيل محمود، أحمد عبدالرؤف عبد المعطى، عيد حماد محمد، وأحمد علي إبراهيم.فيما ينافس الحزب في الجولة الثانية من المرحلة الثانية بعدد 65 من المرشحين وهم أحمد محمد بدران، عصام أحمد دياب سلامة، وأحمد ياسين أحمد محمد، عصام سعد عباس، درويش محمود محمد مرعي، عبدالعزيز مطر إسماعيل، حميد سليمان محمد موسى، حسن طارق حسن عمار، حسن محمد محمود عيد، علي سعيد علي محمد، لطفي محمد إبراهيم عثمان، ماجد دياب سليمان، عادل السيد الأنور، إيمان سالم محمد سالم، مروة محمد عبد الغني، مجدي جلال عبد العزيز، حمودة محمد حمودة، سامى عبد العزيز نصرالله، خالد عبد الرحمن عبدالله، وجيه حسين أباظة وجيه، محمد محمود جاد، محمد عبدالهادي سليم، حاتم أحمد عبدالعزيز، طلعت عماد الدين صادق، علاء أحمد عبد النبي، صلاح منصور عبد العال، وعلي الدين إبراهيم أحمد، أيمن يوسف فتحي، السيد أبواليزيد سيد أحمد، محي الدين فتح الله محمد، عصام الدين السعدي، يونس عبدالرازق عبد الرازق، عادل محمد علي النجار، عبد المنعم إبراهيم إبراهيم شهاب، سمير جابر محمود، غباشي محمد بدوي، سامح فتحى إسماعيل حبيب، إبراهيم عبدالله إبراهيم، محمود عبدالسميع حسن الشامي، حامد عبد الجليل إبراهيم، حامد جلال حامد جهحه، محمد سعد بدراوي، مصطفى راغب علي، عامر حامد عامر، أحمد عبدالحميد صديق، إبراهيم يحيي محمد خليفة، كريم طلعت أحمد عصمت السادات، صابر أحمد عبد القوي، عصام محمد عبدالسلام، ومحمود محمد رفعت، أيمن عبد الهادي سليمان معاذ، أحمد أبوزيد محمد أبوزيد، شوقى عبدالعليم عبدالحميد، محمد نجيب خالد، مجدى محمد على، أحمد إبراهيم أحمد، إيهاب أنيس عبداللطيف، وحيد رمضان فوده محمد، وليد شوقي شاكر حامد، نصحى على حسن على، محمد السعيد عوض، عمرو محمد فاروق السنباطي، سيد نصر أبو العلا، عبد المنعم حامد محمود، وعرفة مصطفى صالح.