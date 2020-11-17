136 مرشحًا حزبيًا يواجهون 86 مستقلًا في «إعادة النواب»

تشتد ضراوة المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية بجولة الإعادة في المرحلة الأولى بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، لا سيما في ظل المشاركة الكبيرة للأحزاب، بعدما تمكن 86 مرشحًا مستقلًا من الوصول لمرحلة الإعادة أمام 136 مرشحًا حزبيًا.وتنتهي الأربعاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين المنتظر خوضهم غمار جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب، التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2020، وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي ظهر غدٍ، على أن تجرى انتخابات الإعادة في الخارج للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.ويقترب صراع انتخابات النواب من نهايته بعدما تأكد حسم القائمة الوطنية من أجل مصر معركة القوائم من الجولة الأولى، فيما يخوض جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 222 مرشحًا للمنافسة على 111 مقعدًا، في 13 محافظة "الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد".يأتي في مقدمتهم 85 مرشحًا من حزب مستقبل وطن بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في 12 محافظة، و19 مرشحًا من حزب الشعب الجمهوري في 10 محافظات، يليه حزب النور الذي يخوض الإعادة في المرحلة الأولى فقط بـ 6 مرشحين في 4 محافظات، ويأتي حزب حماة الوطن بـ 9 مرشحين في المرحلة الأولى، ومن بعده حزب «المؤتمر» يخوض 5 مرشحين الإعادة بالمرحلة الأولى.فيما وصل 3 مرشحين بحزب "الإصلاح والتنمية" للإعادة بالمرحلة الأولى وجميعهم بمحافظة المنيا، كذلك وصل حزب "الحرية" لجولة الإعادة بـ 3 مرشحين، وبنفس عدد المرشحين دخل "مصر الحديثة" سباق الإعادة بالمرحلة الأولي، بينما يخوض حزب "المصري الديمقراطي" الإعادة في المرحلة الأولى بمرشحين في محافظتين.أما بيت الأمة، فيخوض جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بمرشح وحيد من حزب "الوفد" بدائرة مغاغة بالمنيا، وكذلك حزب "التجمع" يخوض انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى بمرشح وحيد.ويخوض 56 نائبًا في مجلس النواب الحالي، جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى، وتشهد 3 دوائر انتخابية بالمرحلة الأولى أكبر منافسة انتخابية على 4 مقاعد بواقع 8 متنافسين في الإعادة وهى دوائر أول المنتزه بالإسكندرية والقوصية بأسيوط ومغاغة بالمنيا، وتأتى البحيرة في المرتبة الأولى بالإعادة بواقع 36 متنافسًا على 18 مقعدًا، ويليها المنيا بواقع 30 متنافسًا في الإعادة على 15 مقعدًا.