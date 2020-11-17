رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصويت أولى على مشروع قانون يمنح بوتين حصانة مدى الحياة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:50 م
بوتين
بوتين
وكالات
طباعة
أقر مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون من شأنه منح الرؤساء السابقين حصانة لدى مغادرتهم سدة الرئاسة.

والتشريع الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس الدوما، هو من بين تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها هذا الصيف في استفتاء على مستوى البلاد، وسيتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة عندما تنتهي ولايته الرابعة في 2024.

ويمنح القانون في حال المصادقة عليه، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من المحاكمة لجرائم يرتكبونها خلال حياتهم. كما سيمنحهم حصانة من التفتيش والاعتقال والاستجواب.

وحاليًا يتمتع الرؤساء السابقون بحصانة من المحاكمة على جرائم ترتكب خلال توليهم المنصب.

وأقر مجلس الدوما الثلاثاء مشروع القانون في قراءة أولى من ثلاث.

وكي يصبح قانونًا يتعين أن يحصل على موافقة مجلس الاتحاد، وعلى توقيع بوتين.

بموجب القانون يمكن نزع الحصانة عن رئيس سابق في حال اتهامه بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى، ويتعين تأكيد الاتهامات في المحكمتين العليا والدستورية.

ثم يتعين على مجلسي البرلمان تأييد الإجراء بتصويت غالبية الثلثين.

وقال النائب بافل كراشينينيكوف، أحد معدي القانون، لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء إن التشريع الجديد لن يطبّق على ميخائيل غورباتشيف الذي ترأس الاتحاد السوفياتي حتى انهياره في 1991.

وديمتري مدفيديف، الذي كان رئيسًا للدولة بين 2008 و2012، هو الرئيس السابق الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة.

وأقر الدوما أيضًا الثلاثاء في قراءة أولى مشروع قانون يمنح الرؤساء السابقين مقعدًا في مجلس الاتحاد لمدى الحياة، وهو المنصب الذي يمنح أيضًا حصانة من المحاكمة.

أثارت مشاريع القوانين شائعات عن أن بوتين (68 عامًا) يعتزم التنحي، لكن الكرملين نفى ذلك، مؤكدًا أن الرئيس في صحة جيدة.

موضوعات متعلقة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

إحالة المحامي أحمد البحقيري للجنايات في قضية حيازة سلاح

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
المزيد

الثقافة

ظرف صحى طارئ لمى التلمسانى يؤجل مناقشة «الحارة فى السينما المصرية»

«صحينا يا سينا» يشعل حماس جمهور مسرح ساحة الهناجر

تعرف على الحكاية العجيبة لتسمية مستشفى الأطفال بـ«أبو الريش»

«هيئة الكتاب» تصدر «دفاعا عن العقلانية» للدكتور جابر عصفور