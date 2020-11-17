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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء» تعلن قطع التيار عن مناطق متفرقة بالقاهرة.. غدًا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:49 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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قالت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضاءهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتحقيقا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص، وبالإشارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية وذلك من خلال كافة القنوات المتاحة.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، فإنه سيتم، غدا الأربعاء، إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بالمناطق التالية، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد على 3 ساعات على الأكثر تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

من جانبه، وجه المحاسب محمد السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس حامد محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاعات شبكات كهرباء توزيع القاهرة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.

وفيما يلى بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات توزيع كهرباء القاهرة:
أولا: الإدارة العامة لشبكات غرب القاهرة
المناطق المتأثرة بالانقطاع
60 شارع السبتية-المبنى بجوار مراقبة السبتية- المحطة الفرعية السبتية العنابر.

ثانيا: الإدارة العامة لشبكات السيدة زينب
المناطق المتأثرة بالانقطاع.
شارع المختار-7 شارع المنيل بنزايون-احمد الحاسب-شجرة المندرة-شارع المقياس_الملك الصالح_شارع الفتح_3 شارع الاخشيد_شارع حسن يوسف.

ثالثا: الإدارة العامة لشبكات القلعة
المناطق المتأثرة بالانقطاع.
درب الخدام الدرب حارة عبده مصطفى حلوات_اسكان سوق السلاح الدرب الأحمر.

رابعا: الإدارة العامة لشبكات المقطم
المناطق المتأثرة بالانقطاع.
منطقة الهضبة الوسطى الـ70 فدانًا 
منطقة مساكن الزلزال مساكن صبحى حسين_مساكن الجيزة_مساكن القاهرة.

خامسا: الإدارة العامة لشبكات البساتين ودار السلام
المناطق المتأثرة بالانقطاع.
شارع ممدوح حسين_خلف المطبعة_شارع مصر حلوان الزراعى_شارع زيدان من مصر حلوان_ شارع فاروق العيسوى_الشيخ سليمان محمد_شارع الازهار_منطقة جزيرة دار السلام شارع الرياض شارع الفتح ومتفرعاته.

سادسا: الإدارة العامة لشبكات المعادى
المناطق المتأثرة بالانقطاع.
شارع 105 - شارع مصر حلوان صقر قريش الكندى.

سابعا: الإدارة العامة لشبكات حلوان
المناطق المتأثرة بالانقطاع.
طريق الاتوستراد الشركة العامة للأعمال الهندسية_مخبز القوات المسلحة__طريق الاوتوستراد_ دواجن الاتوستراد_مصنع سالم مبروك.

ثامنا: الإدارة العامة لشبكات 15 مايو
المناطق المتأثرة بالانقطاع.
امتداد 15 مايو المجاورة (10)_ الاسكان العائلى.

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