رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الـ22 في جامعة بنها

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:55 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
طباعة
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية والعشرين بجامعة بنها، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكر،ى ورئيس جامعة بنها، وعدد من أسر الشهداء والمصابين، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية.

بدأت مراسم الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الأبرار، أعقبها كلمة رئيس جامعة بنها أشار خلالها إلى التعاون الدائم والمستمر بين القوات المسلحة والجامعات المصرية المختلفة لخلق جيل جديد من الشباب الواعى بقضايا أمته المصرية.

وتضمنت الندوة محاضرة عن مخططات التقسيم التى تحاك بالمنطقة وكيفية مجابهتها، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "حرب وجود"، والذى يبرز دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والتصدى له، أعقبه كلمة لأحد أبطال كمين الفرافرة أشار خلالها إلى الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وتضمنت الندوة، أيضًا، عرضًا يبرز جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال مشاركتها فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة فى كافة المجالات بكافة نواحى الجمهورية.

وقدم عدد من طلاب الجامعة عروضا فنية متميزة تجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، ثم استمع الحاضرون لمحاضرة عن حروب الجيل الرابع والوعى التكنولوجى، ألقاها مستشار رئيس مجلس الوزراء لأمن المعلومات.

وفى نهاية الندوة، تم تبادل الدروع وتكريم أسر الشهداء والمصابيين والطلاب المتفوقين ومنظمى الندوة، وحضر الندوة محافظ القليوبية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وقيادات وطلاب الجامعة.

موضوعات متعلقة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا في «المتوسط»

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط يجتمع بالجهاز التنفيذي لمتابعة موقف مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا في «المتوسط»

شاب صدمته سيارة بالسلام: السائق لم يكن منتبهًا وفوجئ برؤيتي

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

ظرف صحى طارئ لمى التلمسانى يؤجل مناقشة «الحارة فى السينما المصرية»

تعرف على الحكاية العجيبة لتسمية مستشفى الأطفال بـ«أبو الريش»

«هيئة الكتاب» تصدر «دفاعا عن العقلانية» للدكتور جابر عصفور

أحمد فضل شبلول يرصد ويحلل «حالة الشعر العربي الآن»