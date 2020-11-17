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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سلوى عثمان: متحمسة للمشاركة في «لؤلؤ» وأجسد شخصية والدة مي عمر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:17 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
محمد مجدي
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أكدت الفنانة سلوى عثمان أنها متحمسة للمشاركة في مسلسل «لؤلؤ»، الذى يتم تصويره هذه الفترة في عدد من اللوكيشانات الداخلية والخارجية بصحراء أكتوبر.

وأشارت عثمان، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنها تجسد شخصية والدة مي عمر خلال الأحداث، وهو الدور الذي يمتزج بالدراما العائلية التي ستتناول قضايا البيت المصري في إطار من التشويق.

وحول فكرة تناول المسلسل قصة حياة الفنانة شيرين عبدالوهاب، قالت: «لا أعلم ذلك فلم يتحدث أحد في اللوكيشن عن هذا الأمر، فهي قصة عادية قد يكون تم تداولها في أكثر من عمل وهذا أمر طبيعي في الدراما، لكن ما أعرفه أنها ليست قصة شيرين على حد علمي».

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر، التي تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية، الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

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