إطلاق فيلم قصير عن تطوير معهد الدراسات القبطية

أطلق معهد الدراسات القبطية برئاسة الدكتور إسحق إبراهيم عميد المعهد، فيلما قصيرا عن التطوير الذي شهده المعهد، بالوقت الراهن تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.جاء عرض الفيلم خلال احتفالية المعهد بمناسبة افتتاح مكتبة معهد الدراسات القبطية والمتحف الوثائقي لتاريخه، بحضور عدد من ممثلي المعاهد اللاهوتية من بينهم الأنبا ميخائيل وكيل عام الكلية الإكليريكية.ويستضيف المسرح المركزي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم احتفالية افتتاح مكتبة معهد الدراسات القبطية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني والدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية.