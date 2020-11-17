الأردن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد إصابات كورونا

سجل الأردن، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا عند 66 وفاة و6454 إصابة جديدة، حسبما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل.يذكر أن المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أعلن، في وقت سابق، أن عدد إصابات كورونا في المملكة يتجاوز المليون إصابة.فيما قال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية، عزمي محافظة، الأحد الماضي: "إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس، أغلبها غير مكتشف".