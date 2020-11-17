بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وكيل شرطة النقل والمواصلات

نعى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وفاة اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي لقى مصرعه أثناء قيامه بمهام عمله.وجاء بنص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى وفاة سيادة اللواء ياسر عصر، الذي لقى مصرعه أثناء قيامه بمهام عمله، ونصلي إلى الله القدير أن يمنح أهل الشهيد الصبر والعزاء".