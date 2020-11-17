الإيسيسكو وموريتانيا تبحثان التعاون في مواجهة كورونا

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم، مع السفير الموريتاني في المملكة المغربية محمد ولد حناني، مجالات وبرامج التعاون في التربية والعلوم والثقافة.

واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء توجهات رؤية وإستراتيجية العمل الجديدة للإيسيسكو، وأبرز ما شهدته المنظمة من تطوير وتحديث، مشيرًا إلى المبادرات والأنشطة والبرامج التي أطلقتها ونفذتها لدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على المجالات التربوية والعلمية والثقافية، والمساعدات التي قدمتها إلى عدد من الدول، بينها موريتانيا.

من جانبه، أشاد السفير الموريتاني بالعمل المتميز، الذي تقوم به الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، مؤكدا حرص موريتانيا على استمرار التعاون البناء مع المنظمة.