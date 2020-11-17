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الكرازة

عميد الدراسات القبطية: بناء الإنسان أساس التطوير بالكنيسة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:27 م
الدكتور إسحق إبراهيم
الدكتور إسحق إبراهيم عجبان
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وجه الدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا المحبة لاهتمامه بتطوير التعليم الكنسي والمعاهد اللاهوتية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال "إبراهيم" خلال كلمته باحتفالية افتتاح مكتبة معهد الدراسات القبطية، إن "روح المحبة والسلام تساهم على البناء داخل الكنيسة والمعاهد اللاهوتية، وهذا بفضل توجيهات البابا تواضروس، مضيفًا "أن الله يساعدنا باستمرار على تطوير المعاهد الدينية، وبناء الإنسان هو الأساس بأي تطوير يحدث بالكنيسة".

وأوضح قائلا "نشهد اليوم افتتاح مكتبة حديثة متطورة، مع تطبيق أساليب التحول الرقمي، بالإضافة إلى المتحف الوثائقي لتاريخ معهد الدراسات القبطية، بفضل تشجيع البابا تواضروس على تطوير المعهد".

ويستضيف المسرح المركزي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم احتفالية افتتاح مكتبة معهد الدراسات القبطية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني والدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية.

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