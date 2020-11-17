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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات باليونان في ذكرى انتفاضة 1973 الطلابية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:48 م
اشتباكات باليونان
اشتباكات باليونان
وكالات
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اشتبك متظاهرون يحيون ذكرى انتفاضة طلابية دموية اندلعت في عام 1973 ضد المجلس العسكري، الذي كان يحكم اليونان، مع الشرطة التي حاولت تطبيق حظر تفرضه الحكومة على التجمعات العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين الذين حاولوا القيام بمسيرة في العاصمة أثينا دون الأخذ في الاعتبار بالحظر الذي قالت الحكومة إنه ضروري لحماية الصحة العامة خلال الجائحة.

وانتقدت أحزاب المعارضة اليسارية والشيوعية قرار الحكومة ووصفته بأنه "استبدادي".

وفي وقت سابق اليوم، لم تتدخل الشرطة عندما نظم عشرات من أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني (كيه.كيه.إي)، الذين يضعون الكمامات ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي، مسيرة منفصلة في وسط أثينا لإحياء ذكرى الانتفاضة.

وفي الصباح، وضع الرئيس اليوناني وقادة الأحزاب السياسية ومواطنون أكاليل الزهور في جامعة أثينا التكنولوجية الخالية من الطلاب؛ تكريما لعشرات قُتلوا في الانتفاضة الطلابية التي اندلعت قرب نهاية حكم المجلس العسكري الذي استمر من عام 1967 إلى عام 1974.

وفي مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية، كان الحرم الجامعي الموجود في وسط أثينا يعج باليونانيين الذين يصطفون في طوابير للتعبير عن الإجلال لمن قُتلوا في الانتفاضة التي كانت نقطة فارقة في تاريخ اليونان الحديث.

لكن جائحة فيروس كورونا غيرت الوضع.

وسجلت اليونان، أمس الاثنين، 2198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية في البلاد إلى الآن.

والتجمعات العامة التي يشارك فيها أكثر من أربعة أشخاص محظورة حتى 18 نوفمبر، وفق ما ذكرته الشرطة، ويواجه المخالف دفع غرامة تصل إلى 5000 يورو (5928 دولارا).

وتم نشر أكثر من 5000 شرطي في وسط أثينا اليوم، بينما حلقت طائرة هليكوبتر فوق المنطقة خلال اليوم.

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