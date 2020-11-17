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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم: حركة مديرى ووكلاء المديريات تمت بمسابقة قانونية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:21 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إصدار حركة مديري ووكلاء المديريات التعليمية تم بعد إجراء مسابقة قانونية، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو ضخ دماء جديدة وإعادة هيكلة بعض الإدارات، كما يحدث في الجهاز الإداري للدولة وإعداد جيل ثاني يضمن استمرارية التطوير في السنوات القادمة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص، أنه تم انتداب مدير جديد للمعاهد القومية.. لافتا إلى أن الحركة الجديدة التي اعتمدها شملت تغييرات وترقيات وتنقلات بين الوظائف القيادية داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الحركة شملت جميع المديرين والوكلاء بالمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وأيضا بديوان عام الوزارة إما بالتجديد أو نقل أو تغيير أو انتداب جديد.

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