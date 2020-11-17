إبراهيم السمان يذبح عجلًا فى آخر يوم تصوير لـ«ربع قيراط»

نجاح كبير حققته الحكاية السابعة «ربع قيراط» من مسلسل «إلا أنا» بطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإبراهيم السمان ومحمد علي رزق ومحمد الصاوي وغيرهم.من ناحيته، قرر إبراهيم السمان الاحتفال بهذا النجاح الكبير بطريقته الخاصة، حيث فاجأ الأبطال في آخر يوم تصوير بحضوره للاستديو وبصحبته «عجل» قرر ذبحه بنفسه بمشاركة كل فريق عمل المسلسل، وبالفعل شارك كل أبطال العمل في الاحتفال الذي تم في وقت الراحة.وأعرب عن سعادته بالنجاح الكبير للمسلسل، خاصة أنه يناقش قضية نسائية مهمة، وقال إنه أراد أن يشارك كل أبطال العمل فرحته بذبح عجل تبركا بهذا النجاح الاستثنائي.