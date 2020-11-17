الليرة التركية تسجل هبوطا جديدا في تعاملات اليوم

سجلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، هبوطا جديدا بلغ أكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي، بعدما سجلت ارتفاعا يصل إلى 12% الأسبوع الماضي.واستقرت العملة عند الساعة 10:04 بتوقيت جرينتش، عند 7.80، بعد أن لامست 7.7110 عند إغلاق الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.فيما هوت الليرة التركية نحو 24 % في العام الجاري، متضررة من مخاوف حيال نفاد الاحتياطيات الأجنبية، وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف.وجاء الاتجاه الصعودي في الأسبوع الماضي بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية وإعلان الرئيس التركي عن إصلاحات اقتصادية.وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15 % في الأسبوع الحالي، وهو ما سيكون زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ يوليو.وعادت الليرة التركية خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى الهبوط مجددا بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.