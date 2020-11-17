الأنبا ميخائيل: الكنيسة تسير على قدمىّ التعليم والتكريس

قال الأنبا ميخائيل، أسقف كنائس حدائق القبة، ووكيل عام الكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة تحرص على السير على قدمي التعليم والتكريس، وفقًا لتوجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني.وأشار الأنبا ميخائيل في كلمته خلال احتفالية "معهد الدراسات القبطية" بمسرح الأنبا رويس بحضور البابا تواضروس الثاني، إلى أنه من الجيد أن نرى كنيستنا القبطية تسعى لتطوير التعليم، وتسير إلى الأمام بجميع مؤسساتها سواء بالكلية الإكليريكية أو معهد الدراسات القبطية أو المعاهد الدينية بشكل عامل.ويستضيف المسرح المركزي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، احتفالية افتتاح مكتبة معهد الدراسات القبطية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور إسحق إبراهيم عجبان، عميد معهد الدراسات القبطية.