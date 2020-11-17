Story Mab.. ظواهر فلكية نادرة تزين سماء المحروسة

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تشهد سماء مصر، الثلاثاء، ذروة تساقط زخّة شهب الأسديات هذا العام التي ترى بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام أجهزة رصد خاصة ولم تكن هذه الظاهرة الطبيعية الوحيدة التي مرت بها سماء مصر هذا العام.على حسب المرصد الفلكي، كان هناك العشرات من الظواهر الفلكية التي مرت على سماء مصر، منها 15 ظاهرة في أكتوبر الماضي.«الدستور» ترصد أهم وأبرز الظواهر الطبيعية التي شهدتها مصر مؤخرًا.