سفيرة أمريكا: من حق قبرص استغلال مواردها الطبيعية

أكدت جوديث جي جاربر السفيرة الأمريكية في قبرص، أن من حق قبرص استغلال مواردها الطبيعية، داعية لاحترام قرارات مجلس الأمن بشأن فاروشا.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت دعمها لحق قبرص في استغلال احتياطيات الهيدروكربون المكتشفة في مياهها، ورغبة واشنطن في تعاون أوثق في شرق البحر المتوسط "المهم استراتيجيًا''.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إن أعمال تطوير موارد الهيدروكربون تهدف إلى "تحقيق أمن الطاقة الدائم، وازدهار الاقتصاد في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط​​''.