بلجيكا تعرب عن القلق تجاه تصاعد الصراع في شمال إثيوبيا



وقالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، مريم كيتير، إنه يجب السماح للجهات الإنسانية الفاعلة بالوصول الإنساني في الوقت المناسب، وبشكل مستقل ودون عوائق وغير مشروط، إلى منطقة تيجري من أجل تقديم المساعدة التي لا غنى عنها بطريقة آمنة للسكان المحتاجين.



وطالبت جميع الأطراف المعنية باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، معربة عن القلق تجاه تقارير بشأن عمليات القتل المزعومة وإجراء تحقيق فوري ومستقل.



وشددت الخارجية البلجيكية على أن استخدام خطاب الكراهية المستوحى من العرق الذي يحرض على العنف أمر مزعج للغاية، وينذر بجر البلاد إلى حلقة مفرغة مدمرة، داعية إلى حوار وطني شامل لحل المشاكل الأساسية للصراع.

أعربت بلجيكا عن قلقها تجاه تصاعد الصراع في شمال إثيوبيا والأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق، ودعت في بيان لوزارة الخارجية إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف المعنية.