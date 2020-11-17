شعراوى: أسوان تتصدر المحافظات الملتزمة بطلاء واجهات المبانى

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن المحافظات ملتزمة بتطبيق اشتراطات قانون البناء الجديد، فيما يخص بضرورة العمل على طلاء واجهات المباني من الخارج، وفق الشروط التي حددتها كل محافظة.وكشف شعراوي، عن تصدر محافظة أسوان من حيث تطبيق اشتراطات القانون الجديد، حيث تم طلاء 56 ألفًا و551 مبنى، تليها الدقهلية 24 ألفًا و788 مبنى، والأقصر 5613 مبنى، والقاهرة 3468 مبنى، وبنى سويف 3005 مبانى والشرقية 2473 مبنى.وأوضح أنه في حالة عدم التزام المحافظات، بطلاء واجهات المباني، سيتم قطع المرافق، بجانب منع حصول المنشأة على أي تصريح إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة، وفق ما حدده المحافظون.