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مصر

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:36 م
حالة مريض مبتور الساق
حالة مريض مبتور الساق
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بشأن الاستغاثة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخص مبتور الساق، ويعاني من إعياء شديد بالقرب من مستشفى "قصر العيني"، حيث حرصت المنظومة على توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمريض.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن فريق عمل المنظومة رصد استغاثة عبر مقطع فيديو لشخص بلا مأوى مبتور الساق وفي حالة إعياء شديد بالقرب من مستشفى "قصر العيني"، حيث تم التنسيق مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي، والمسئولين بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

وأضاف الرفاعي: فور تلقي الاستغاثة، تم توجيه أعضاء الفريق بوحدة شمال القاهرة إلى موقع الشكوى، ومن خلال مسح المنطقة المجاورة لمستشفى "قصر العيني"، تم العثور على المواطن محل الاستغاثة، وفي هذا الإطار، قام المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعاف المواطن وتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية تمهيدا لنقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عقب إتمام الانتهاء من الفحص واتخاذ الإجراءات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن هذه الاستجابة السريعة للحالة المذكورة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين، سواء التي تتلقاها المنظومة أو المُتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها شكاوى الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم تقديم الرعاية المطلوبة بمختلف أنواعها للمواطنين أصحاب تلك الشكاوى والاستغاثات.
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد
الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

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