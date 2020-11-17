إنتاج المصانع في الولايات المتحدة يرتفع 1% في أكتوبر

تسارع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أكتوبر رغم أن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء البلاد قد تتسبب في تعطيلات في المصانع وتعرض التعافي للخطر.وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الثلاثاء: إن إنتاج المصانع زاد 1.0 بالمئة الشهر الماضي.وجرى تعديل البيانات لشهر سبتمبر لتظهر أن الإنتاج في المصانع ارتفع 0.1 بالمئة بدلا من انخفاض 0.3 بالمئة في التقرير السابق.وما زال إنتاج المصانع في الولايات المتحدة دون مستواه قبل جائحة كوفيد-19.وجاءت الزيادة في إنتاج المصانع في أكتوبر متوافقة مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.