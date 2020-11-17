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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إيطاليا تعرب عن قلقها من التوسع الاستيطاني ببناء 1257 وحدة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:38 م
التوسع الاستيطاني
التوسع الاستيطاني ببناء
وكالات
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أعربت إيطاليا عن قلقها البالغ إزاء الإعلان الإسرائيلي عن فتح باب تقديم العطاءات لبناء 1257 وحدة سكنية في مستوطنة "جفعات هاماتوس"، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أنه "إذا ما تم بناء مثل هذه المستوطنة، فإنها ستقوض وبشكل خطير احتمالية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا في المستقبل".

وتابعت: "تماشيًا مع القانون الدولي والموقف الأوروبي الراسخ، فإن إيطاليا تعتبر المستوطنات غير شرعية، الأمر الذي يمثل عقبة خطيرة أمام تحقيق حل الدولتين العادل والمستدام من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

وأوضحت أن "إيطاليا حثت مع شركائها الأوروبيين، إسرائيل مرارًا وتكرارًا على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها من المرجح أن تقوض بشكل أكبر مناخ الثقة المقوض أصلا، الضروري لإعادة إطلاق عملية السلام".

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