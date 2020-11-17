بومبيو يزور إسطنبول دون لقاء المسئولين الأتراك

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارة، الثلاثاء، لاسطنبول تتمحور حول "الحرية الدينية" من دون أن تتضمن أي لقاءات مع المسئولين الأتراك، رغم تأكيده أنه يريد "إقناعهم" بوقف تحركاتهم "العدائية".وبدأ بومبيو زيارته، التي أثار برنامجها انتقادات أنقرة، بلقاء بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول، الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية، في مقر البطريركية قبل أن يقوم بجولة في مسجد رستم باشا القريب.ورفقة زوجته والسفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، التقى بعدها في فندقه بالقاصد الرسولي في تركيا بول راسل.وكان من المقرر أن تتناول هذه اللقاءات "مسائل دينية في تركيا والمنطقة"، على أن يؤكد "الموقف الحازم" للولايات المتحدة حيال هذه المواضيع التي جعلها بومبيو على رأس أولوياته في مجال حقوق الإنسان.وقال مسئول أمريكي لصحفيين: "هناك بالتأكيد أمور يمكننا مناقشتها" في مجال الحرية الدينية في تركيا، منتقدا ضمنيا أداء تركيا.وكانت تركيا أثارت موجة انتقادات في العالم المسيحي في يوليو، عبر تحويلها كاتدرائية آيا صوفيا السابقة، المصنفة ضمن التراث العالمي للبشرية، إلى مسجد بعدما جعلتها في السابق متحفًا.واحتجت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بدعوة من جمعية قومية، قرب مقر البطريركية على زيارة بومبيو، ورددوا: "يانكي (أيها الأمريكي)، عد إلى بلادك"، حسب مصور لوكالة فرانس برس.وعبرت الخارجية التركية عن امتعاضها من برنامج زيارة بومبيو، مؤكدة أن الحرية الدينية "محمية" في تركيا.. وقالت أنقرة: "سيكون من المناسب أكثر للولايات المتحدة أن تنظر في المرآة وتفكر بالعنصرية ومعاداة الإسلام وجرائم الحقد على أراضيها".وتجازف واشنطن بالتالي بفتح جبهة جديدة في حين أن العلاقات الثنائية تعاني أساسا من عدة نقاط خلاف.وفي غياب لقاءات ثنائية، لن يتمكن بومبيو من أن يناقش مع السلطات التركية الخلافات الكثيرة التي عددها الاثنين في ختام لقاء عقده في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "الرئيس ماكرون وأنا أمضينا الكثير من الوقت في مناقشة تصرفات تركيا الأخيرة واتفقنا على أنها شديدة العدائية".وأشار خصوصا إلى "دعم تركيا لأذربيجان" و"حقيقة أنّها زرعت قوات سورية في المنطقة أيضًا"، في إشارة إلى مرتزقة سوريين أكّدت يريفان أنّ أنقرة أرسلتهم لمؤازرة القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ.وأضاف: "بحثنا أيضًا فيما تقوم به تركيا في ليبيا، حيث أدخلت أيضًا قوات من دول أخرى، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول".وشدّد الوزير الأمريكي على أنّ موقف بلاده هو أنّ "تدويل هذه الصراعات مؤذٍ ويضرّ بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، سواء كانت روسيا أم تركيا أم سواهما".وأضاف: "الشيء نفسه في أذربيجان" حيث إنّ "الاستخدام المتزايد للقدرات العسكرية التركية يقلقنا".واعتبر بومبيو أنّه "يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا لإقناع (الرئيس رجب طيب) أردوغان بأنّ مثل هذه الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه".وبرعاية موسكو، أبرمت أرمينيا وأذربيجان اتفاقًا لوضع حدّ للحرب التي اندلعت بينهما في نهاية سبتمبر في إقليم ناغورني قره باغ، لكنّ هذا الاتفاق اعتبر مذلًّا ليريفان لأنّه كرّس المكاسب الميدانية التي حقّقتها باكو في الحرب.وتضاف هذه المواضيع إلى الخلافات بخصوص شراء انقرة نظام الصواريخ الروسية إس- 400 والذي يفترض أن يؤدي، حسب القانون الأمريكي، إلى عقوبات أمريكية لكن تركيا حصلت على إرجاء من ترامب الذي كان حريصا كما يبدو على الحفاظ على علاقته الجيدة مع أردوغان.لكن الجيش التركي قام الآن بتجربة صواريخ إس- 400، وبالنسبة للولايات المتحدة هذا الأمر يشكل خطا أحمر.وحذرت الخارجية في الآونة الاخيرة من أنه "يجري التفكير في العقوبات" وأنه "احتمال فعلي جدا".يبقى أن نرى ما إذا كان الملياردير الجمهوري دونالد ترامب سيرغب في تنفيذ هذا التهديد قبل تسليمه البيت الأبيض في 20 يناير، أم أنه سيترك للرئيس المقبل جو بايدن أمر التعامل مع هذا الوضع الدقيق.وبعد تركيا، يتابع وزير الخارجية الأمريكي جولته في جورجيا، ثم في القدس، وبعدها إلى دول الخليج وبينها السعودية والإمارات، المعارضتان لإيران.وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب بحث الأسبوع الماضي مع مسئولين أمريكيين كبار في احتمال توجيه ضربة إلى موقع نووي إيراني، لكن يبدو أنهم أقنعوه بعدم القيام بذلك.