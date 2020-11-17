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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشكر جنديًا بريطانيًا أنقذ مواطنين أمريكيين من الإرهاب

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:33 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شخصيًا، الشكر لأحد أبطال القوات البريطانية الخاصة «SAS»، وذلك بعدما أنقذ حياة الأمريكيين خلال حصار فندق في كينيا في يناير عام 2019.

ورحب ترامب بالجندي، الذي يستخدم الاسم المستعار "كريستيان كريجيد"، لشجاعته بعد اقتحام مجمع فندق «دوسيت D2» في نيروبي عندما هاجمه جهاديون من حركة الشباب الإرهابية، وفقًا لتقرير لصحيفة «The sun» البريطانية.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن كريجيد كان قد خدم في العراق وأفغانستان وسوريا، وكان في كينيا للمساعدة في تدريب القوات الخاصة للبلاد عندما بدأ الهجوم.

وتم التقاط صورة له تظهر أنه يركض إلى المبنى بمفرده، مسلحًا ببندقية هجومية، ويقود نزلاء الفندق إلى بر الأمان.

وحسب ما ورد قتل كريجيد 2 من 4 مهاجمين بالرصاص، وساعد في إنقاذ مئات الأرواح.

من جهته، نشر كريجيد على "إنستجرام"، يوم أمس الإثنين، صورة لنفسه مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، معلقا عليها: "في العام الماضي كان لي شرف مقابلة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة دونالد جيه ترامب".

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