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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بيانو يساعد في جراحة خطيرة لطفل بإيطاليا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:48 م
بيانو
بيانو
وكالات
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خضع طفل عمره 10 أعوام في إيطاليا لعملية جراحية دقيقة في الحبل الشوكي لاستئصال ورم سرطاني، وسط عزف على البيانو الكبير الخاص به أثناء العملية، حسبما قال المستشفى، حيث أجريت العملية الاستثنائية.

وأجريت الجراحة، أمس الإثنين، في مستشفى أوسبيدالي ريونيتي بأنكونا في وسط إيطاليا.

وتحدثت وسائل إعلام عن العملية، وأكدت متحدثة باسم المستشفى النبأ.

وتولى العزف على البيانو إميليانو توسو، وهو عالم الأحياء الجزيئية السابق الذي تحول إلى مجال الموسيقي، والذي يؤمن بالقوة العلاجية للموسيقى المضبوطة على تردد 432 هرتز بدلا من 440 هرتز المعتاد.

ونقلت إذاعة "راي" العامة عن روبرتو ترينياني، جراح الأعصاب الذي قاد العملية، التي استغرقت أربع ساعات، قوله: "كانت تجربة سحرية حقا".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن ترينياني قال إن العملية تمت بنجاح، مضيفا أنه يبدو أن للموسيقى تأثيرًا على الطفل حتى وهو تحت التخدير.

كما نُقل عن الجراح قوله: "من (الأشعة على الدماغ) رأينا أنه كأنه كان بإمكانه أيضًا استشعار الموسيقى، لأنه عندما توقفت الموسيقى تغير سير (الأشعة)".

وقال عازف البيانو لوكالة "أنسا" إن الطفل قابله قبل الجراحة، وأخبره بأنه يشعر بأن موسيقاه "مملة بعض الشيء"، وبأنه يفضل موسيقى الهيفي ميتال.

وقال أيضا إن والدة الصبي معلمة لآلتي البيانو والكمان، وقال ترينياني إنه يعتزم تكرار التجربة.

وقال: "لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن دائما من إحضار بيانو إلى غرفة العمليات، لكن سوف يتم تشغيل الموسيقى بكل تأكيد".

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