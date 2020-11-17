ضبط 1040 علبة سجائر مجهولة المصدر بالفيوم

تمكنت حملة تموينية في الفيوم من ضبط 1040 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، بناحية إطسا، كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بإبشواي، وتحررت محاضر ضد المخالفين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.يأتي هذا بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم.